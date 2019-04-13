جهاز المنتخب: نغمة سهولة المجموعة مرفوضة.. نحترم الجميع

اليوم الجديد
رفض هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني المصري، الحديث على أن مجموعة مصر بكأس الأمم الأفريقية المقبلة، سهلة مؤكدًا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة.
وقال رمزي في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» عبر القناة الأولى: «لا يوجد شيء اسمه مجموعة سهلة في كرة القدم، لا بد من التحضير الجيد والعمل الجاد للمباريات».
وأكد مدرب المنتخب المصري، أن هدف الجهاز الفني للفراعنة حصد البطولة، والتتويج باللقب الأفريقي الثامن، مؤكدًا أنه لا يخشى أي منافس.
ويلعب المنتخب المصري ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات...
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