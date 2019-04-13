لاما كولين: منتخب غينيا سيكون مفاجأة أمم إفريقيا

قال لاما كولين، لاعب منتخب غينيا، إن فريقه سيكون مفاجأة بطولة إفريقيا هذا العام، بعدما لم يكن أداؤه جيدا فيالبطولة الماضية.
وأضاف كولين، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على
قناة «صدى البلد»، قائلا: «منتخب غينيا سوف يكون مفاجأة بطولة إفريقيا، لأن لديه لاعبين جيدين، وصغار السن، معظمهم محترفين.. والبطولة السابقة لم يتواجد المنتخب الغيني بقوة».
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