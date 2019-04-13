اونلاين | OSTORA HD رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم والقنوات الناقلة السبت 13 / 4 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر OSTORA HD رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم والقنوات الناقلة السبت 13 / 4 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النادي التونسي، الترجي الرياضي، يأمل في حسم المواجهة الثانية علي ملعبه وبين جماهيره، من أجل التأهل إلي الدور النصف النهائي، خصوصا بعد أن نجح بالفوز علي حساب النادي الرياضي القسنطيني، في الذهاب، علي ملعب الفريق الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم سيكون عليه فقط أن يخرج من المواجهة برادس بالتعادل، أو الفوز بأي نتيجة، أما الفريق الجزائري فسيكون عليه الفوز بهدفين دون رد من أجل الصعود.

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نحن عبر ” جول العرب ” ننقل لكم موعد مباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم السبت الموافق 13 / إبريل، في أحد لقاءات الإياب دوري أبطال أفريقيا 2019، وتحديداً دور ربع النهائي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب الملعب الاولمبي برادس.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم

من المرتقب أن تنقل مباراة الترجي وشباب قسنطينة، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 1، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك.