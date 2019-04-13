اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وحوريا بث مباشر

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مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وحوريا بث مباشر اليوم 13-4-2019 في بطولة دورى ابطال افريقيا، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة الوداد الرياضي مع حوريا بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون المباراة لايف في منافسات دورى ابطال افريقيا.

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وحوريا بث مباشر اليوم فى بطولة دورى ابطال افريقيا, مشاهده الوداد الرياضي مع حوريا حيث تنقل المباراة اونلاين على موقع كورة اون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكه مباشر.

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موعد مباراة الوداد الرياضي وحوريا

بطولة دورى ابطال افريقيا

الساعة : 21:00 بتوقيت مصر

الساعة : 22:00 بتوقيت السعودية