اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد وحوريا بث مباشر اليوم السبت 13 / 4 / 2019

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يلتقي فريقي الوداد وحوريا الغيني ضمن لقاء الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، يدخل نادي الوداد الرياضي المغربي في لقاءه ضد نادي سيمبا التنزاني في إياب ربع النهائي من أجل حسم المواجهة، بنتيجة الفوز ولا غير، لأن أي نتيجة غير ذلك من الممكن أن تطيح بالفريق خارج البطولة، خصوصا أن الفريق عائد من كوناكري بنتيجة مفخخة، وتبدوا في ظاهرها، أنها مثالية، ولكن التعادل السلبي لم يكن أبداً في الأدوار الإقصائية نتيجة إيجابية يعتمد عليها، وبالتالي فإن الفريق المغربي في حاجة ماسة من أجل الإنتصار.

تنطلق المواجهة بين فريقي الوداد وحوريا الغيني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2.

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مشاهدة مباراة الوداد وحوريا الغيني مباشر

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