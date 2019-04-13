اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة بث مباشر اليوم السبت 13 / 4 / 2019

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يلتقي فريقي الترجي وشباب قسنطينة ضمن لقاء الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، النادي التونسي، الترجي الرياضي، يأمل في حسم المواجهة الثانية علي ملعبه وبين جماهيره، من أجل التأهل إلي الدور النصف النهائي، خصوصا بعد أن نجح بالفوز علي حساب النادي الرياضي القسنطيني، في الذهاب، علي ملعب الفريق الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم سيكون عليه فقط أن يخرج من المواجهة برادس بالتعادل، أو الفوز بأي نتيجة، أما الفريق الجزائري فسيكون عليه الفوز بهدفين دون رد من أجل الصعود.

تنطلق المواجهة بين فريقي الترجي وشباب قسنطينة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1.

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مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة مباشر

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