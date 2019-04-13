اونلاين | يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

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يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

يواجه نادي مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ويست هام يونايتد، يوم السبت 13-4-2019 على ملعب "الأولد ترافورد" في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

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ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير في تحقيق المركز الثالث مع الفريق، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

ويسعى فريق ويست هام يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

يلا شوت Manchester United بث مباشر مانشستر يونايتد ضد وستهام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم - kora live HD

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.