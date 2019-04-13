اونلاين | BEIN مانشستر يونايتد HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر BEIN مانشستر يونايتد HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد يوم السبت 13 أبريل فى بطولة الدورى الانجليزى الممتاز فى الاسبوع 34، فى مواجهة قوية بين الفريقين يستضيفها استاد أولد ترافورد، وسوف نتابع من خلال التقرير الرياضي لموقع كورة اون تفاصيل ومعلومات المباراة.

حيث يستضيف استاد أولد ترافورد المباراة يوم السبت المقبل، وقد انتهت مباراة الذهاب 1 – 3 لصالح فريق وست هام يونايتد، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب.

حيث جاء ترتيب فريق مانشستر يونايتد فى المركز السادس ويمتلك الفريق رصيد نقاط 61 نقطة. بينما جاء ترتيب فريق وست هام يونايتد فى المركز الـ 11 برصيد نقاط 42، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه في البطولة.

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معلومات مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي

استاد أولد ترافورد

توقيت القاهرة: 18:30

توقيت السعودية: 19:30

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