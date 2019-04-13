اونلاين | HD كورة اون لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم 13-4-2019 في بطولة الدورى الانجليزى، البث الحي المباشر ومشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث تنقل مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد بدون تقطيع، على موقع كورة اون لايف في اطار منافسات الدورى الانجليزى.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم اون لاين فى الدورى الانجليزى, حيث من المقرر ان تقام مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد لايف، ويمكن مشاهده المباراة على موقع كورة اون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السابعة والنصف بتوقيت مكه مباشر.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اليوم

بطولة الدورى الانجليزى

الساعة : 18:30 بتوقيت مصر

الساعة : 19:30 بتوقيت السعودية