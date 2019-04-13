اونلاين | beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

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beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

موعد مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز، يستضيف الأهلي المصري نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباراة الإياب لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 13-4-2019.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

استعد الأهلي جيدا، لمباراة صن داونز بالفوز على فريق مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين من من منافسات الدوري المصري، حيث فاز على الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف وحيد، استطاع به أن يتصدر جدول الدوري المصري.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

الأهلي سيسعى بكل طاقته ان يلعب بكل ما أوتي من قوة لتخفيف نتية مباراة الذهاب والتي مني فيها بخمسة أهداف نظيفة، حيث يشترط على الاهلي احراز 6 أهداف كي يتأهل إلى الدور ما قبل النهائي.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

موعد مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز والقنوات الناقلة:

تبدأ مباراة الاهلي وصن داونز في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

وعن القناة الناقل لمباراة الاهلي لا يوجد سوى قنةات بي ان سبورت المشفرة التي لها الحقوق الحصرية في الشرق الاوسط، وتحديدا قناة beIN SPORT HD1، وسيكون معكم في التعليق الصوتي المصري أحمد عبده.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

وتعرض الاهلي في مفاجاة صادمة منذ أيام إلى تعرض سعد الدين سمير للإصابة بقطع شبه كامل في الرباط الصليبي وامتناعه من الظهور في الملاعب لمدة 3 أشهر.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

وسيفتقد الأهلي عنصرا كبيرا ذو خبرة في خط الدفاع مما يصعب الامور على الفريق الأهلاوي.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

تشكيل الأهلي امام صن داونز:

في حراسة المرمى:محمد الشناوي

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في الدفاع:علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

في الوسط: كريم نيدفيد – عمرو السولية

جونيور أجاي – ناصر ماهر – رمضان صبحي

الهجوم:مروان محسن

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

ويسعى الأهلي أن يصالح جماهيره واللعب بشكل جيد، حتى وإن لم يتأهل، لنسيان نتيجة الخماسية القاسية التي حدثت في جوهانسبرج.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

ويحتاج الأهلي كي يضمن التاهل إلى إحراز 6 اهداف نظيفة، وإذا دخل فيه هدف واحد، تضيع كل الامنيات التي يحلم بها جماهير القلعة الحمراء.

وساهمت إداراة النادي الأهلي في تسهيل عملية دخول الجماهير وحضورهم إلى مدرجات برج العرب بشكل مكثف، ووضعت سعرا ضعيفا لسعر التذكرة وصل إلى 10 جنيهات لمساندة الفريق في مهمته الصعبة.

وسيعاني الفريق الجنوب افريقي إلى فقدان كل من أنتوني لافور وجيريمي بروكي بسبب الإصابة، بينما ستكون باقي الاوراق متاحة.

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

تشكيل ماميلودي صند دوانز ضد الاهلي المحتمل:

حارس المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع:تيبوجو لينجرمان – ريكاردو ناسكيمينتو – واين أريندسي – ثابيلو مورينا

الوسط: ليل لاكاي – صامويل تياني – هلومجو كيكانا – ثيمبا زواني

الهجوم:باكاماني ماهلامبي – ليبوهانج مابوي

beIN الاهلي HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم kora star الاهلي ضد صن داونز

ويقدم “نبأ حصري” خدمة المتابعة اللحظية للمباراة أول باول ودقيقة بدقيقة، لإطلاعكم على آخر أخبار مباراة الغد بين الاهلي وصن داونز، متمنيين ان يكون التوفيق لصالح القلعة الحمراء.