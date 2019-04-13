اونلاين | يلا شوت AL- AHLY بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز مشاهدة مباراة الاهلي اليوم )Azaro( كورة أون لاين لايف برشلونة الان

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الأهلى ضد صن داونز، مباراة مرتقبة تحظى بمتابعة الملايين من عشاق النادي الأهلي نظراً لأهميتها فى بعد الخسارة الكبيرة التى تلقها المارد الأحمر فى جنوب أفريقيا على بخماسية نظيفة بدور الثمانية من دورى ابطال افريقيا.

الأهلي ضد صن داونز، تعد هذه المباراة بمثابة رد اعتبار للمارد الأحمر بطل أمم أفريقيا 7 مرات، ويدخل الأهلي المباراة ضد صن دوانز فى وهدفه تحقيق ريمونتادا للتأهل للدور القادم.

الأهلي ضد صن داونز، انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي من دورى أبطال أفريقيا، لذلك يسعى النادى الأهلى في التعويض في أرضه حيث سيجمع بينهم لقاء آخر يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلى ضد صن داونز

تقام مباراة الأهلى ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا، غدا السبت الموافق 13 أبريل 2019 بمصر بعد أن لعب الفريقين مباراة الذهاب في أفريقيا التي انتهت بخسارة كبيرة للنادى الأهلى وفوز صن داونز بخماسية نظيفة دون رد.

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ملعب مباراة الأهلى ضد صن داونز

تقام مباراة العودة فى ملعب فى برج العرب بالإسكندرية ويحضرها 30 ألف مشجع أهلاوى.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة وحسين الشحات وجونيور أجاى.

خط الهجوم: وليد أزارو.