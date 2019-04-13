اونلاين | كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

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كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

يستضيف الأهلي، صن داونز الجنوب إفريقي، في السادسة مساء السبت، بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب الدور ربع النهائي من دورى أبطال إفريقيا.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

وكان لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا، قد انتهى بهزيمة الأهلي بخماسية نظيفة.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

ويحتاج المارد الأحمر للفوز بستة أهداف نظيفة لضمان التأهل لنصف النهائي، أو تسجيل 5 أهداف نظيفة، للوصول إلى الوقت الإضافي.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

مشوار الأهلي وصن داونز في دور المجموعات

وتصدر الأهلى مجموعته في دور المجموعات برصيد 10 نقاط بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مبارتين، بينما تأهل صن داونز كثاني مجموعته بـ 10 نقاط أيضًا من الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مبارتين والتعادل في مباراة واحدة.

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

مفاجآت في قائمة لاسارتي

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز، وضمت:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - علي معلول -

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الوسط:حسام عاشور - حمدي فتحي - عمرو السولية

وسط الهجوم: ناصر ماهر - رمضان صبحي - حسين الشحات - محمد شريف - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن -وليد أزارو - صلاح محسن

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

فيما تم استبعاد كل من إكرامي وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد للإصابة، وأحمد حمودي لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم

الوسط: السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: وليد أزارو

كورة لايف HD| بث مباشر مباراة الاهلي EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر أتش دي رابط يوتيوب HD

القناة الناقلة

ستذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة.