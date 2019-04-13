رياضة | ريال مدريد يضع رقما خياليا للموافقة على رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع رقما خياليا للموافقة على رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقف النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد ليترقب موقف مدافع الريال الفرنسي رفائيل فاران والذي سبق وأن صرح مغادرته لصفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم أن ريال مدريد قتل أحلام المانيو بعد أن قرر الفريق رحيل اللاعب بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 431 مليون جنية إسترليني وهو المبلغ الخيالي الذي يصعب على أي فريق دفعه.

ويرتبط فاران صاحب الخمسة وعشرين عاماً والذي توج مع منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بعقد مع الملكي حتى العام 2022 وهو الذي يحصل على ملبغ 5 مليون جنية إسترليني وسيسعى الريال إلى التفاوض مع اللاعب من أجل زياده عقده لإقناعه بالبقاء في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد إنتقل إلى النادي الملكي في العام 2011 قادماً من فريق نادي لانس الفرنسي ولعب للمرة الأولى تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو وحصل على أكثر من بطولة أبرزها لقبين للدوري الأسباني وأربعة بطولات لدوري ابطال أوروبا وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات الأخرى.