رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام هويسكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام هويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على هويسكا على ملعب ألكوراز في إطار الأسبوع الـ32 بالليجا الإسبانية.

وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على ثورة تغييرات برشلونة المحتملة أمام هويسكا بعد غياب 6 لاعبين أساسيين عن القائمة النهائية لخوض اللقاء.

وسيفتقد برشلونة لستة نجوم ضد هويسكا لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو للإيقاف أو للراحة ، وهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز وجيرارد بيكيه

وكانت التشكيلة المتوقعة لبرشلونة بها العديد من المفاجآت ، وجاءت كالآتي:-

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حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: موريلو ، أومتيتي ، موسى واجي ، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: آرتورو فيدال ، آرثر ، ألينيا.

خط الهجوم: برينس بواتينج ، مالكوم ، كوتينيو.