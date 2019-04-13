رياضة | سولسكاير يزف أنباء سارة لجمهور اليونايتد قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يزف أنباء سارة لجمهور اليونايتد قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب أولي جونار ​سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مفاجأة سارة بخصوص أليسكيس سانشيز لاعب الفريق الإنجليزي.

وقال "سولسكاير": " أليكسيس سانشيز لا يعاني من أي إصابة، ويبدو أنه سيكون جاهزًا لمباراة ​دوري أبطال أوروبا​ أمام ​برشلونة".

وأضاف " سانشيز تدرب معنا مرتين، وسيتدرب اليوم وهو لا يعاني من إصابات. لست متأكدًا من استعداده بنسبة 100 في المائة للمشاركة في مباراة وست هام يوم السبت، ولكن على الأرجح سيشارك في مباراة برشلونة، لذلك دعونا نرى".

جدير بالذكر أن اليونايتد خسر مباراة الذهاب أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد.