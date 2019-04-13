انت الان تتابع الهلال يعود لصدارة الدوري السعودي.. وأحد يهبط رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

تمكن الهلال من تحقيق فوز غال على مضيفه الأهلي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية - الجوهرة المشعة»، ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. بدأ اللقاء بشكل متكافئ منذ الدقائق الأولى، قبل أن تميل الكفة للهلال في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد يوسف الحربي في الدقيقة 38، بسبب حصوله على الإنذار الثاني، لتدخله القوي على ياسر الشهراني، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

وجاء استغلال الضيوف للنقص العددي في صفوف الأهلي سريعًا عن طريق الإسباني ألبرتو بوتيا بتسديدة مباغتة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 1-0. وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرًا حيث حاول لاعبو الأهلي التغلب على النقص العددي، في ظل أفضلية واضحة للاعبي الهلال في منطقة منتصف الملعب،

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