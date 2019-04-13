كل ما تريد معرفته عن طريق مصر في كأس الأمم الإفريقية

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تقام بطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ويأمل المنتخب الوطني التتويج باللقب، خاصة بعدما أوقعت القرعة مصر في مجموعة تضم جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي

مواجهات نارية، للمغرب وسهلة للمنتخب المصري، متوازنة لنسور قرطاج، وصدام للجزائر، أسفرت عنها قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، بحضور الكثير من نجوم القارة السمراء، على رأسهم النجم الإيفواري يايا توريه، والمغربي مصطفى حجي، والسنغالي الحاج ضيوف، والمصري أحمد حسن الذين سحبوا القرعة، و الكاميروني ريجوبرت سونج، الذي حمل كأس البطولة القارية إلى الأراضي المصرية.

المجموعات المجموعة الأولى: مصر، جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي. المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي. المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا. المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا. المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا كيفية التأهل؟ يقضي

المجموعات المجموعة الأولى: مصر، جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي. المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي. المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا. المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا. المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا كيفية التأهل؟ كيفية التأهل؟ يقضي نظام البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول، إلى دور الستة عشر، كما يتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن يتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الأربعة الأوائل في ذلك الجدول. وفي نهاية مواجهات دور المجموعات، يكون ترتيب المنتخبات الأربع في المجموعة طبقًا لعدد النقاط التي يحصدها كل منتخب من خلال مبارياته الثلاث بالمجموعة. Advertisements وإذا تساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط، يكون الترتيب طبقا لعدة معايير تطبق تباعًا لحين حسم أحدها للترتيب حيث يأتي في مقدمتها النقاط التي يحصدها كل من هذه الفرق في مواجهة الفريق أو الفرق المتساوية معه في عدد النقاط، فإذا استمر التساوي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المتساوية. وإذا استمر التساوي يتم اللجوء لعدد الأهداف التي سجلها هذا الفريق في مرمى الفريق أو الفرق المتساوية معه في رصيد النقاط، وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء لفارق الأهداف العام في المجموعة، ثم رصيد الأهداف المسجلة لكل فريق، وأخيرًا إجراء قرعة بين الفريقين أو الفرق المتساوية، لتحديد المتأهل منها إلى الدور الثاني. دور الستة عشر بعد حسم المنتخبات التي تأهلت من دور المجموعات، سيواجه متصدرو المجموعات الأربع الأولى، ثوالث في دور الستة عشر، أما بطل المجموعة الخامسة يواجه وصيف المجموعة الرابعة، وبطل المجموعة السادسة يواجه وصيف المجموعة الخامسة. وإذا تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الأولى سيقابل ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. ويواجه وصيف المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثالثة، ووصيف المجموعة الثانية يواجه وصيف المجموعة السادسة. مشوار الفراعنة؟ مشوار الفراعنة؟ إذا تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، وتخطى دور الستة عشر، في هذه الحالة، سيواجه الفائز من مواجهة وصيفي المجموعة الثانية والسادسة في ربع النهائي. وفي نصف النهائي، يواجه منتخب الفراعنة الفائز من مواجهتي (الفائز من وصيف المجموعة الخامسة – وصيف الرابعة) و(الفائز من متصدر الثالثة – ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة). وإذا تأهل منتخب الفراعنة كوصيف للمجموعة الأولى وتخطي دور الستة عشر، ضد وصيف المجموعة الثالثة، في هذه الحالة، تواجه مصر الفائز من مواجهة متصدر المجموعة الرابعة ضد ثالثة المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في دور ربع النهائي. وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، يواجه منتخب الفراعنة الفائز من مواجهتي (الفائز من متصدر المجموعة الثانية وثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو السادسة) ضد (الفائز من (متصدر المجموعة السادسة وثاني المجموعة الخامسة).

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