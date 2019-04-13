تعرف على مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

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تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

قرعة كاس الأمم

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة حاليًا أمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، فى قرعة ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الإفريقية في النسخة 32 من بطولات كأس الأمم، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، عن المنتخبات التي تضمها المجموعة الأولى، التي ترأسها مصر صاحب الأرض والجمهور، حيث وقع منتخب الفراعنة مع كل من زيمبابوي، وأوغندا، الكونغو الديمقراطية.

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ويبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية. وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب