انت الان تتابع رينار: اعتدت الوقوع في مجموعة صعبة مع المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، على صعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه، بنهائيات بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الصيف المقبل. وأوضح رينار، خلال تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه اعتاد على المنافسة الصعبة طوال مسيرته مع أسود الأطلسي، مشيرًا إلى أنه واجه منتخب كوت ديفوار أكثر من مرة، وتمكن من الفوز عليه، ويثق في قدرة لاعبيه على تكرار ذلك. وشدد أن المغرب منتخب كبير، ومن الطبيعي أن يواجه منتخبات قوية في مسيرته للوصول إلى أهدافه.

وأوقعت قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي اقيمت، مساء الجمعة بمنطقة الأهرامات، منتخب المغرب في المجموعة رفقة كل من: كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وناميبيا. وأقيمت، مساء أمس الجمعة، مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة للمرة الأولى