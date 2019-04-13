شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الشراكة بين البارالمبية السعودية و«ضياء التطوعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى مدير اللجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح بوفد فريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء خلال زيارتهم للجنة أمس بالرياض، وناقش الطرفان سبل الشراكة بينهما وتفعيلها والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد رياضات المكفوفين باللجنة علي الدرسوني وعدد من منسوبي اللجنة والفريق، وكان الفريق قد قام بجولة في مقر البارالمبية شملت قاعات التدريب والمحاضرات والصالة

التقى مدير اللجنة البارالمبية السعودية رشيد البداح بوفد فريق ضياء التطوعي لذوي الإعاقة البصرية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء خلال زيارتهم للجنة أمس بالرياض، وناقش الطرفان سبل الشراكة بينهما وتفعيلها والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد رياضات المكفوفين باللجنة علي الدرسوني وعدد من منسوبي اللجنة والفريق، وكان الفريق قد قام بجولة في مقر البارالمبية شملت قاعات التدريب والمحاضرات والصالة الرياضية ، واستمعوا إلى شرح موجز تعريفي عن البارالمبية وما تقدمه لذوي الإعاقة، بمختلف أنواعها.

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