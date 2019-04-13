الدوسري والعوفي جاهزان لـ«فيفا 19»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يبدأ لاعبا المنتخب السعودي مساعد الدوسري وخالد العوفي مشاركتهما في كأس العالم للمنتخبات «فيفا 19» اليوم (السبت). ويطمح ثنائي “الأخضر” في المنافسة على اللقب، والسعي لتحقيق الانتصارات وتمثيل الوطن في المحفل العالمي وحصد كأس العالم «فيفا 19»، إذ أعلن لاعبا منتخبنا الوطني جاهزيتهما للمونديال العالمي.

يبدأ لاعبا المنتخب السعودي مساعد الدوسري وخالد العوفي مشاركتهما في كأس العالم للمنتخبات «فيفا 19» اليوم (السبت). ويطمح ثنائي “الأخضر” في المنافسة على اللقب، والسعي لتحقيق الانتصارات وتمثيل الوطن في المحفل العالمي وحصد كأس العالم «فيفا 19»، إذ أعلن لاعبا منتخبنا الوطني جاهزيتهما للمونديال العالمي.

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