صدارة.. «بس» انتظار

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير

استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل جاء عن طريقه مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الجمعة) على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن لقاءات الجولة 27، ليصل الهلال للنقطة 63 محتلاً المركز الأول، منتظراً لقاء الليلة الذي سيجمع مطارده النصر بالاتحاد في ختام لقاءات الجولة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 46 ويتراجع للمركز الخامس.وفي مكة المكرمة، قلب الفيصلي تأخره بهدف أمام مضيفه الوحدة لفوز بهدفين، سجل للوحدة أولاً محترفه رومولو أوتيرو من ركلة جزاء، ومن ثم سجل للفيصلي دنيلسون بيريرا (هدفين)، وبذلك يصل الفيصلي للنقطة 40 في المركز السادس، فيما تراجع الوحدة للمركز السابع برصيده السابق 39 نقطة.وهبط أحد رسمياً لأندية الدرجة الأولى، بعد خسارته مساء أمس من الفيحاء بنتيجة 3/‏‏1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. تناوب على تسجيل الأهداف أسبيريا (هدفين)، وعبدالرحمن البركة، فيما سجل لأحد محمد فوزير، ليتجمد رصيد أحد عند النقطة 15، فيما قفز الفيحاء للنقطة 28 محتلاً المركز الـ12، ليتنفس الصعداء بالخروج من مراكز الهبوط مؤقتاً، مستفيداً من خسارة منافسه القادسية أمام التعاون في لقائهما الذي أقيم مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بنتيجة 2/‏‏0، سجلهما نيلدو بيترولينا، وربيع السفياني، ليتجمد رصيد القادسية عند النقطة 27 ويتراجع للمركز الـ13، فيما رفع التعاون رصيده للنقطة 49 في المركز الرابع.

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