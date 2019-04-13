شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني: كسبت التحدي مع غوميز ولم يسجل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)قدم مدافع الأهلي حسين عبدالغني اعتذاره عن الخسارة التي تلقاها فريقه مساء أمس، مؤكداً أن الأهلي ظهر بمستوى ممتاز ولكن لم يوفق في نتيجة المباراة، إلى جانب التأثير الكبير الذي طغى عليهم بعد الطرد الذي تعرض له زميله يوسف الحربي. وقال: «في نهاية الأمر استمتعنا كلاعبين باللقاء، وأمتعنا الجماهير الحاضرة».
وأضاف عبدالغني أنه وزملاءه تعاهدوا في الأيام الماضية على كسب المباريات المتبقية، وهذا أمر طبيعي، ومن حق كل ناد، ولكن لم نوفق، ونعهدهم بالتعويض.
واختتم حسين حديثه عن المناوشات التي حصلت بينه وبين غوميز، وذكر بن ما حصل مجرد تحد فقط، ولم تكن هناك أي إساءة، وقال: «تحديته فقط على التسجيل ولم يسجل».
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالغني: كسبت التحدي مع غوميز ولم يسجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.