الأهلي يخسر المواجهة الثالثة

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) تلقى الأهلي الخسارة الثالثة له أمام الهلال في هذا الموسم في جميع المنافسات، إذ تواجها في مسابقتين مختلفتين هذا الموسم؛ في بطولة الدوري، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية، كسبها جميعها الهلال بنتيجة 4/3، في في الدور الأول من الدوري، و1/0 في لقاء الدور الثاني من الدوري، و1/0 في ذهاب دوري كأس زايد للأندية الأبطال. من جانب آخر، يستمر غياب الانتصار الأهلاوي للموسم الثالث على التوالي في بطولة الدوري، إذ كان آخر انتصار للأهلي أمام الهلال في موسم 2016، وهو الموسم الذي حقق فيه الأهلي بطولة الدوري، وفاز حينها بنتيجة 3/1، عقب ذلك تواجها 6 مرات، انتهت 4 منها بفوز الهلال و2 بالتعادل.

تلقى الأهلي الخسارة الثالثة له أمام الهلال في هذا الموسم في جميع المنافسات، إذ تواجها في مسابقتين مختلفتين هذا الموسم؛ في بطولة الدوري، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية، كسبها جميعها الهلال بنتيجة 4/3، في في الدور الأول من الدوري، و1/0 في لقاء الدور الثاني من الدوري، و1/0 في ذهاب دوري كأس زايد للأندية الأبطال. من جانب آخر، يستمر غياب الانتصار الأهلاوي للموسم الثالث على التوالي في بطولة الدوري، إذ كان آخر انتصار للأهلي أمام الهلال في موسم 2016، وهو الموسم الذي حقق فيه الأهلي بطولة الدوري، وفاز حينها بنتيجة 3/1، عقب ذلك تواجها 6 مرات، انتهت 4 منها بفوز الهلال و2 بالتعادل.

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