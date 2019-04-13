شكرا لقرائتكم خبر عن «العروس» تجهز الزعيم لنصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر الجهاز الفني للفريق الهلالي إقامة معسكر لمدة يومين بمحافظة جدة، وعدم العودة للرياض بعد مواجهة الفريق أمام الأهلي في دوري كأس الأمير قرر الجهاز الفني للفريق الهلالي إقامة معسكر لمدة يومين بمحافظة جدة، وعدم العودة للرياض بعد مواجهة الفريق أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى الجهاز الفني لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق والتحضير فنيا ونفسيا لمباراة الإياب في دور الأربعة لكأس زايد للأندية العربية للأبطال أمام الأهلي بعد غد (الإثنين) على استاد الجوهرة، التي يطمح من خلالها الزعيم التأهل للمباراة النهائية ومواجهة النجم الساحلي التونسي في المباراة الختامية بالإمارات. ويفتقد الزعيم في هذه المباراة لخدمات اللاعب سوريانو بعد تعرضه للإصابة في عضلة الساق، وفق الأشعة المغناطيسية التي أجراها مساء أمس الأول، إذ تقررت مغادرة اللاعب إلى صربيا لعرض إصابته على الطبيبة ماريانا. وكان اللاعب سوريانو سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة الذهاب أمام الأهلي في دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال التي انتهت 1/‏‏‏0.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العروس» تجهز الزعيم لنصف نهائي كأس زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.