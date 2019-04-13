شكرا لقرائتكم خبر عن «الثلوج» تجبر الدقاش على إيقاف نهائي «الثانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) اضطر حكم الساحة محمد الدقاش لإيقاف مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين فريقي البكيرية وحطين عند الدقيقة 30، إثر الثلوج الكثيفة التي غطت أرضية ملعب المباراة بنادي البكيرية عصر أمس، وتم إنهاء اللقاء بقرار من حكم المباراة لعدم إمكانية استكمالها بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت لجنة المسابقات استكمال المباراة في تمام الرابعة من مساء اليوم (السبت) على الملعب ذاته.

اضطر حكم الساحة محمد الدقاش لإيقاف مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية بين فريقي البكيرية وحطين عند الدقيقة 30، إثر الثلوج الكثيفة التي غطت أرضية ملعب المباراة بنادي البكيرية عصر أمس، وتم إنهاء اللقاء بقرار من حكم المباراة لعدم إمكانية استكمالها بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت لجنة المسابقات استكمال المباراة في تمام الرابعة من مساء اليوم (السبت) على الملعب ذاته.

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