شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله «يهدد» السومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعد نجاحه بتسجيل هدفين في مباراة الاتحاد في الدور الأول التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح النصر، يسعى هداف الدوري المهاجم النصراوي عبدالرزاق حمد الله لتكرار ذات النتيجة وتسجيل هدفين يعادل من خلالها الرقم القياسي المسجل باسم هداف الأهلي عمر السومة في موسم 2015/‏2016 عندما سجل 27 هدفا، وهو أعلى رقم وصل له لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي، فيما يحمل الرقم القياسي على مستوى الدوري بكل مسمياته مهاجم الاتحاد الدولي المعتزل حمزة إدريس بتسجيله 33 هدفا، أي أن حمد الله بحاجة لـ8 أهداف في المباريات الـ4 المتبقية.

ويعد حمد الله أول لاعب نصراوي يسجل 25 هدفا بالدوري في موسم واحد متجاوزا السهلاي الذي سجل 21 هدفا في موسم 2014/‏2015، ومن المرشح أن يحقق لقب هداف دوري المحترفين ليكون أول لاعب نصراوي حقق هذا اللقب من بعد تحويله لدوري المحترفين، وكسر غياب مهاجمي النصر عن قائمة الهدافين، إذ كان الإكوادوري كارلوس تينيريو آخر لاعب حقق هذا اللقب موسم 2002/‏2003، ونجح حمد الله في التسجيل على جميع الفرق الكبيرة هذا الموسم، منها هدفان في الاتحاد، ومثلها في الأهلي، إلى جانب هدفين في الهلال، وهدف وحيد في الشباب.