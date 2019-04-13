الجماهير تطالب بريجوفيتش بهز الشباك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تعول الجماهير الاتحادية كثيرا على المهاجم الصربي بريجوفيتش في مواجهة الكلاسيكو الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من مباريات دوري كأس الأمير

تعول الجماهير الاتحادية كثيرا على المهاجم الصربي بريجوفيتش في مواجهة الكلاسيكو الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تفاءلت الجماهير بالمستويات الفنية الجيدة التي قدمها في المباريات الماضية، رغم قلة تسجيله للأهداف، إذ لم يسجل سوى هدفين في مرمى الفيحاء بالدوري، وتعقد الجماهير آمالا كبيرة على المهاجم بريجوفيتش بهز شباك النصر والمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث مع زملائه اللاعبين في مواجهة الليلة.

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