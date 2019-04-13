شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو.. «90» لمين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

يعتبر لقاء القمة الذي يجمع النصر بالاتحاد الليلة على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مفصليا وحاسماً بالنسبة لموقف الفريقين، خصوصا أنها المواجهة رقم (90)، فالنصر يسعى لاستمرار تربعه على عرش الصدارة، والاتحاد يسعى لخطف النقاط والهروب من شبح الهبوط، لكن بخلاف ذلك هو أيضاً لقاء مفصلي وحاسم على مستوى تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، إذ إن فوز النصر الليلة يعني كسر علو كعب العميد على العالمي في المواجهات المباشرة في الدوري، ويعني تساوي مباريات الفوز لكل فريق أما انتصار الاتحاد سيسهم في توسيع الفارق واستمرار علو كعبه على النصر تاريخياً، وبالرغم من أن العميد لم يتذوق طعم الفوزعلى العالمي في الدوري منذ أكثر من ست سنوات ونصف إلا أن تاريخ مواجهاته مع النصر بالنقاط ما زالت تسجل أفضلية للعميد حتى يومنا هذا، فللاتحاد 30 انتصاراً وللنصر 29 انتصارا وتعادل الفريقان في 24 مواجهة.

وسبق للعميد أن وضع عقدته للعالمي لأكثر من سبع سنوات في العقد الماضي دون خسارة أمام النصر إلا أن العالمي في العقد الحالي فرض هيمنته على الاتحاد لمدة تجاوزت ست سنوات مما أعاد كفته للتوازن مجدداً، ودائما تشهد مواجهات الفريقين كثرة تسجيل الأهداف ووفرتها، إذ سجل لاعبو الفريقين في 83 مباراة دورية 227 هدفاً نصيب النصر منها 109 أهداف وللاعبي الاتحاد 118 هدفاً بنسبة 2.7 هدف في كل مباراة، ولم تسجل مباريات الفريقين نتائج التعادل السلبي سوى في 4 مرات فقط بنسبة تقل عن 5% من إجمالي المباريات وقد مر على آخر تعادل سلبي أكثر من 20 عاماً وتحديداً في الموسم 1998 والذي يعتبر آخر نتيجة تعادل سلبي بين الفريقين فيما تعتبر نتيجة 1/‏‏0 أكثر نتائج الفوز في مباريات العالمي والعميد، أما نتيجة 1/‏‏1 فتعتبر أكثر نتائج التعادل بينها، وجميع الأرقام التي ذكرت أعلاه تتعلق بمباريات النقاط والتي لا تستوجب الفوز، أما بخلافها فللاتحاد أفضلية يجب أن تذكر وهي هيمنة العميد على العالمي في المباريات الإقصائية في الدوري، إبان تطبيق نظام المربع الذهبي في البطولة إذ التقى الفريقان في ست مباريات فاز الاتحاد في 4 وحضر التعادل في اثنتين ولم يستطع النصر إقصاء الاتحاد.