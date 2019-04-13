10 يظهرون لأول مرة في «القمة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يشهد لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع النصر والاتحاد مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير يشهد لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع النصر والاتحاد مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ظهور 10 لاعبين لأول مرة بقمصان الفريقين، منهم 6 لاعبين أجانب و4 لاعبين محليين، وتبدو كفة القادمين الجدد في الاتحاد هي الراجحة بفضل كم الصفقات التي أبرمتها الإدارة الاتحادية في الفترة الشتوية، إذ سيلعب المدافع المغربي مروان داكوستا وابن جلدته كريم الأحمدي الغائب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، كما سيشارك ياسين برناوي لأول مرة بقميص الاتحاد أمام النصر الذي لعب ضده بشعاري الفيصلي والقادسية في فترة سابقة، وسيوجد في قائمة العنيد أمام العالمي المحور الإيفواري سيكو سانوغو ولاعب الرأس الأخضر رودريغيز والمهاجم الصربي الكسندر بجانب اللاعب الدولي عبدالعزيز البيشي وكلهم يشاركون للمرة الأولى في الكلاسيكو بعد قدومهم للعميد في الميركاتو الشتوي. فيما ستضم قائمة النصر في الكلاسيكو ثلاثة لاعبين يخوضون المواجهة الكبرى لأول مرة هم المدافع البرازيلي مايكون، والمحور الدولي الشاب عبدالله الخبيري، والمهاجم المعار من صفوف الفيحاء عبدالله آل سالم الذي سبق وهز شباك العميد عندما كان لاعبا في صفوف الخليج.



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