المولد يعود بعد «النصر»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يعود مدير الفريق الاتحادي أسامة المولد إلى دكة البدلاء في فريقه عقب نهاية مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ ستنتهي عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه لثماني مباريات اليوم (السبت)، إذ حرص إداري الفريق سلطان ينبعاوي على تولي المهمة في المباريات الماضية، في ظل الغياب الإجباري للمولد، ما يؤكد أن المنظومة الإدارية في الفريق الاتحادي متكاملة، والعمل يسير باحترافية. وكان المولد والينبعاوي تواجدا مع بعضهما من الموسم الماضي، وشكلا ثنائيا مميزا في العمل الإداري، ونجح مع كتيبة النمور الاتحادية في تحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الماضي، وحاليا يجدان كل الدعم من قبل إدارة النادي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر وأعضاء إدارته، والجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا وجميع اللاعبين في الفريق الاتحادي.

يعود مدير الفريق الاتحادي أسامة المولد إلى دكة البدلاء في فريقه عقب نهاية مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ ستنتهي عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه لثماني مباريات اليوم (السبت)، إذ حرص إداري الفريق سلطان ينبعاوي على تولي المهمة في المباريات الماضية، في ظل الغياب الإجباري للمولد، ما يؤكد أن المنظومة الإدارية في الفريق الاتحادي متكاملة، والعمل يسير باحترافية. وكان المولد والينبعاوي تواجدا مع بعضهما من الموسم الماضي، وشكلا ثنائيا مميزا في العمل الإداري، ونجح مع كتيبة النمور الاتحادية في تحقيق أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الماضي، وحاليا يجدان كل الدعم من قبل إدارة النادي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر وأعضاء إدارته، والجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا وجميع اللاعبين في الفريق الاتحادي.

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