فيتوريا يطالب باحترام الخصم

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) حذر مدرب النصر فيتوريا لاعبيه من الاستهتار والدخول بثقة زائدة أمام الاتحاد مطالبا إياهم باحترام الخصم مهما كانت ظروفه أو مركزه في سلم ترتيب الدوري، وشدد فيتوريا في حديثه للاعبين إلى أن الفريق الاتحادي يظل ناديا كبيرا ويملك عناصر مميزة إضافة إلى أنه سيدخل لقاء النصر بكل ثقله من أجل الفوز للهروب من شبح الهبوط، وتنفس المدرب النصراوي بدخول المغربي نور الدين مرابط للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيلته الأخيرة في مباراة الهلال ويسعى العالمي لمواصلة انتصاراته للابتعاد عن مطاردة الزعيم.

حذر مدرب النصر فيتوريا لاعبيه من الاستهتار والدخول بثقة زائدة أمام الاتحاد مطالبا إياهم باحترام الخصم مهما كانت ظروفه أو مركزه في سلم ترتيب الدوري، وشدد فيتوريا في حديثه للاعبين إلى أن الفريق الاتحادي يظل ناديا كبيرا ويملك عناصر مميزة إضافة إلى أنه سيدخل لقاء النصر بكل ثقله من أجل الفوز للهروب من شبح الهبوط، وتنفس المدرب النصراوي بدخول المغربي نور الدين مرابط للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيلته الأخيرة في مباراة الهلال ويسعى العالمي لمواصلة انتصاراته للابتعاد عن مطاردة الزعيم.

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