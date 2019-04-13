«النمور» يتعاهدون على العودة بالنقاط

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أنهى مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة النصر الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير

أنهى مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة النصر الليلة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ شدد المدرب الاتحادي على الانضباط الفني والتركيز النفسي أثناء المباراة، والالتزام بتنفيذ المهمات وفق الأسلوب الفني الذي رسمه في الحصة التدريبية الأخيرة أمس الذي يتناسب مع المباراة. واعتمد المدرب سييرا التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة في الدوري. وشهد مران العميد روحا معنوية عالية من جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد العميد في الموسم الحالي.

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