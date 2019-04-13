شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الأضواء فى الايجيبشن ليج.. أندية شاركت مع الكبار مرة واحدة واختفت والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

مع صعود فريق أسوان للدورى الممتاز، بالموسم المقبل، وللمرة العاشرة فى تاريخه، عاد للذاكرة الأندية التى سبق لها المشاركة فى دورى الأضواء والشهرة مرة واحدة فقط فى تاريخها، بعد أن فشلت تلك الأندية فى البقاء وسط الكبار، لتختفى من على الساحة وتدخل فى طى النسيان، ونستعرض تاريخ تلك الأندية فى الأسطر التالية..

الترام

نادى

يعتبر فريق الترام من الأندية التى اختفت عن المشاركة فى الدورى المصرى، وانتهىت عزيمتها من المنافسة على الصعود مرة أخرى، حيث كان الترام التابع لهيئة النقل بالإسكندرية أحد أندية الدورى العام 10 مرات و5 مرات فى كأس مصر، وتوج ببطولة كأس مصر موسم 1938 /1939، كما أن الأهلاوية لا ينسون الهزيمة التى طالتهم على يد أبناء النادى السكندرى 6/0 فى الخمسينيات، إلا أنه لم يعد له مكان بين الكبار الآن ويلعب فى الدرجة الثالثة.

أندية السويس

صعدت عدة أندية من السويس إلى الدورى الممتاز منها منتخب السويس الذى ظل فى الدورى الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 ووصل لنهائى كأس مصر 1989\1990، وفاز بالمركز الرابع فى كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 ولكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدورى الدرجة الثانية، ومن بين أندية السويس أيضا غزل السويس، وبترول السويس، إلا أن الأبرز منها هو أسمنت السويس، والذى صعد للدورى الممتاز موسم 2006/2007، و2007/2008، بعد فوزه على الأوليمبى فى مباريات دورى الصعود على حساب طنطا ـ الذى كان متصدر المسابقة، إلا أنه هبط الموسم التالى إلى دورى القسم الثانى، وعاد مرة أخرى إلى المظاليم.

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أندية أسيوط

تسلق فريقان من أسيوط سلم المجد باللعب فى دورى الكبار وهما أسمنت أسيوط، وبترول أسيوط، إلا أنهما لم يستمرا طويلا، حيث صعد الأسمنت للدورى الممتاز موسم 2004/2005 وهبط، وفى موسم 2006/2007 صعد بترول أسيوط لكنه هبط أيضا.

نادى سكة حديد سوهاج

فريق سكة حديد سوهاج صعد إلى الدوى الممتاز موسم 2000/2001 لكنه احتل المركز الأخير فى ترتيب فرق الدورى، وهبط للمظاليم مرة أخرى، بينما صعد نادى سوهاج فى الموسم التالى وهبط أيضا.

نادى البلاستيك

يمتلك نادى البلاستيك تاريخا كبيرا فى الدروى بعد أن شارك فى 8 مواسم للبطولة، 7 مواسم لبطولة الكأس خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، إلا أنه احتفى مع السنوات من دورى الكبار حتى أصبح ينافس فى الدرجة الثالثة، ومن أبرز لاعبيه عيد عبد الملك، والد أحمد عيد عبد الملك، وشفة وحمامة وحمدى علام ومحمد عزب ومحمد الشربينى وسمير نوح وحودة عمارة ومحمد عمر، وفى عام 2008 تم إصدار قرار أن يكون المسمى له نادى شبرا الخيمة.

نادى الطيران

شارك نادى الطيران 8 مواسم فى مسابقة الدورى، بالإضافة إلى الظهور فى نسختين من بطولة الكأس، ومن أبرز نجومه أحمد ماهر الذى كان بين صفوفه فى مرحلة الناشئين ثم انتقل إلى النادى الأهلى، وأصبح أحد العلامات فى تاريخ القلعة الحمراء.

نادى نسيج حلوان

صعد نسيج حلوان موسم 1987 لدورى الأضواء والشهرة، لكنه عاد سريعا إلى مكانه الطبيعى، وهبط مرة أخرى، ليتذوق طعم الدورى الممتاز موسم واحد فقط.