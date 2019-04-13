فيفا يُخطر الكاف بتطبيق التعديلات الجديدة فى كان 2019 لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الدولى – فيفا – يخطره فيه ببداية تطبيق التعديلات الجديدة للفيفا خلال بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر ومطالبة الكاف بإخطار المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا بالتعديلات والعمل بها وهي 7 تعديلات . أول هذه التعديلات إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا ، وثانياً أن اللاعب المستبدل، ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له ، وثالثاً اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى ، ورابعاً أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقا ، وخامساً إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء ، و سادساً حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء ، و سابعاً اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.

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