شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق بالقاهرة استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الاسماعيلى تدريباته اليوم السبت استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى غداً حيث سيعلن سيدومير قائمة الفريق التى تتوجه للقاهرة للمبيت هناك لملاقاة الفريق البورسعيدى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة 29 للدوري

ومن جانبه أكد الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على جاهزية باهر المحمدى قلب الدفاع فى مواجهة المصرى البورسعيد وأشار عبد العزيز إلى أن أسامة إبراهيم ظهير الفريق بدأ فى استعادة جاهزيته وهناك فرص كبيرة للحاقه بلقاء الأحد.

Advertisements

وأكمل عضو الجهاز الطبى بالإسماعيلى بأن أسامة إبراهيم يعانى من تمزق مضاعف بالعضلة الخلفية والتى كانت تستوجب حصوله على فترة راحة.