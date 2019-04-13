شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: مصر والمغرب والسنغال أقوى المرشحين للفوز ببطولة أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك و المنتخب السابق والنجوم الحالى ان قرعة كأس أمم أفريقيا2019 التى أقيمت بالاهرامات مساء الجمعة كانت رائعة تنظيميا و تليق باسم مصر.

Advertisements

وأضاف فتح الله فى تصريحات للاعلامى كريم شحاتة ببرنامج كورة كل يون فى قناة مصر الأولى أن مجموعة مصر التى تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوى،سهلة و في المتناول ولكن العمل الجاد مطلوب من الجهاز الفنى واللاعبين .

ورشح فتح الله منتخبات مصر و المغرب والسنغال للمنافسة على الفوز بكأس بطولة أفريقيا 2019 ..وأشار إلى صعوبة مجموعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ووصفها بانها مجموعة نارية .