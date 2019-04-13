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فتح الله: مصر والمغرب والسنغال أقوى المرشحين للفوز ببطولة أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك و المنتخب السابق  والنجوم الحالى ان  قرعة كأس أمم أفريقيا2019  التى أقيمت بالاهرامات مساء الجمعة كانت رائعة تنظيميا و تليق باسم مصر.

 

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وأضاف فتح الله فى تصريحات للاعلامى كريم شحاتة ببرنامج كورة كل يون فى قناة مصر الأولى أن مجموعة مصر التى تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوى،سهلة و في المتناول ولكن العمل الجاد مطلوب من الجهاز الفنى واللاعبين .

 

ورشح فتح الله منتخبات مصر و المغرب والسنغال للمنافسة على الفوز بكأس بطولة أفريقيا 2019  ..وأشار إلى صعوبة  مجموعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ووصفها بانها مجموعة نارية .

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