فتح الله: مصر والمغرب والسنغال أقوى المرشحين للفوز ببطولة أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك و المنتخب السابق والنجوم الحالى ان قرعة كأس أمم أفريقيا2019 التى أقيمت بالاهرامات مساء الجمعة كانت رائعة تنظيميا و تليق باسم مصر.
وأضاف فتح الله فى تصريحات للاعلامى كريم شحاتة ببرنامج كورة كل يون فى قناة مصر الأولى أن مجموعة مصر التى تضم أوغندا والكونغو وزيمبابوى،سهلة و في المتناول ولكن العمل الجاد مطلوب من الجهاز الفنى واللاعبين .
ورشح فتح الله منتخبات مصر و المغرب والسنغال للمنافسة على الفوز بكأس بطولة أفريقيا 2019 ..وأشار إلى صعوبة مجموعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ووصفها بانها مجموعة نارية .
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