أبو ريدة: مجموعة مصر قوية.. ولا بديل عن الفوز على زيمبابوى فى الإفتتاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن مجموعة مصر قوية وليست سهلة كما يتخيل البعض، موضحا أن مباريات مصر مع أوغندا ليست سهلة بدليل ما حدث فى تصفيات كأس العالم الأخيرة، ونفس الأمر بالنسبة لمواجهات مصر مع الكونغو التى عادة ما تكون شرسة وقوية. ولفت أبو ريدة فى تصريحات صحفية بعد القرعة، إلى ضرورة الفوز على زيمبابوى فى مباراة الافتتاح لأن ضربة البداية يكون لها دور كبير فى مشوار البطل، موضحا أن البداية مثالية بالنسبة لنا وعلينا الفوز كى يكون دفعة قوية لنا لاستكمال المشوار حتى النهاية.

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