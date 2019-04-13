تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| موعد...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مجانا اليوم في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، هو ما يبحث عليه محبي القلعة الحمراء، حيث موعد مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019، هي لحساب مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وذلك في مباراة الإياب، التي يستقبل من خلالها الأهلي ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي، على أرضية ستاذ برج العرب، وذلك على أرضية ملعب لوفتوس، في المواجهة التي يبحث من خلالها على تحقيق نتيجة الفوز، بعد أن تلقي هزيمة كبيرة في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

تجدون هنا:موعد مباراة العودة بين الاهلي وصن داونز.

مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

توقيت بداية مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 13-4-2019 في مباراة الإياب، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السادسة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الاهلي اليوم، في تمام الساعة الثامنة ليلا .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم

أما القناة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت HD 1، هذا وأعلنت القناة، انه سيتواجد في التعليق على أحداث ماتش الاهلي وماميلودي اليوم، المعلق أحمد عبده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مجانا

بخصوص أسماء تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة اليوم، ستكون هي بعض القنوات المفتوحة، التي تقوم بعرض مشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا مجانا في العديد من الأحيان، من بينها قناة دهوك hd المفتوحة، بجانب قناة أرينا سبورت، وقناة إدمان أذربيجان، بجانب قناة إيران 3ـ، وفي الأسفل ستجدون كل معلومات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم مجانا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مجانا

في هذه الفقرة سنتابع معكم صورة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي اليوم، فتابعونا في الأسفل.

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كما ستكون قناة التليفزيون المصري الأرضي، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، في ظل منح الكاف حق بث اللقاء للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا.

الاهلي وصن داونز اليوم

قبل مباراة الاهلي وصن داونز اليوم، كان نادي القلعة الحمراء، تمكن من تجاوز الدور الماضي، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد عشرة نقاط، حققها الاهلي، بعد تحقيق العلامة الكاملة، في ثلاث مباريات،ـ والتعادل في مباراة، وانهزم في مواجهتين.

وفي المقابل يدخل ممثل جنوب إفريقيا، موعد لقاء الاهلي اليوم في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا 2019، بعد تجاوز دور المجموعات، في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد عشرة نقطة، بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مواجهة، وانهزم في مباراتين.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب، انتهت بهزيمة الاهلي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، مما يجعل موعد مباراة الاهلي وصن دوانز اليوم، مطالب من خلالها الفريق الأحمر، على تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة كبيرة، وهي ستة أهداف دون رد، مما يجعل الأمور صعبة على المارد الأحمر في مباراة اليوم لكن الأمر ليس مستحيل.