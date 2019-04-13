الوطن
في قرعة أقيمت بمنطقة الأهرامات التاريخية، أسفرت عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، في مجموعة واحدة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ 32.
وتواجه منتخب الفراعنة مع منتخب الكونغو الديموقراطية، في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، كانت اثنتين منهما في بطولات استضافتها مصر، ونستعرض لكم نتيجة المباراتين:
المباراة الأولى
واستضافت مصر بطولة كأس الأمم عام 1974، وقطعت مصر مسافة طويلة بمشوار البطولة لتصل إلى نصف النهائي، مواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية والذي كان...
كانت هذه تفاصيل خبر "صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.