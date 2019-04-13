"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

الوطن

في قرعة أقيمت بمنطقة الأهرامات التاريخية، أسفرت عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، في مجموعة واحدة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ 32.

وتواجه منتخب الفراعنة مع منتخب الكونغو الديموقراطية، في كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، كانت اثنتين منهما في بطولات استضافتها مصر، ونستعرض لكم نتيجة المباراتين:

المباراة الأولى

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم عام 1974، وقطعت مصر مسافة طويلة بمشوار البطولة لتصل إلى نصف النهائي، مواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية والذي كان...