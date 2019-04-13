عصام الحضري يكشف سبب عدم حضوره قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

كشف عصام الحضري حارس مرمى النجوم وأسطورة المنتخب الوطني سبب عدم حضوره قرعة كأس أمم أفريقيا، والذي أقيم مساء الجمعة، عند سفح الأهرامات.

وقال عصام الحضري على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "يا هيما يا حبيب قلبي أولا العميد واحد بس أحمد حسن والطبيعي أن

هو اللي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام أني عايز أسحب يا إما مش لاعب".

وأضاف: "ثانيا بقا وده الأهم الدعوة اتبعتتلي من الاتحاد الإفريقي بس باين عليها اتحشرت في الاتحاد المصري ما طلعتش من المكنة

لحد دلوقت".

وجاء ذلك ردًّا على "تغريدة" من إبراهيم سعيد بعدما قال أن سبب عدم حضور الحضري، هو أنه كان يريد سحب القرعة بدلًا من أحمد حسن.

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الجدير بالذكر أن القرعة شهدت حضور نجوم الكرة الأفريقية والمصرية، وغياب عصام الحضري وحسام حسن عن القرعة.

وكانت أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني مع كلا من: أوغندا وزيمبابوي والكونغو ضمن المجموعة الأولى.