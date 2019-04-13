أبو ريدة يشكر رئيس الوزراء وأجهزة الأمن بعد نجاح حفل قرعة أمم إفريقيا

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تشريفه حفل سحب قرعة البطولة الذي أقيم مساء أمس ومؤازرته الدائمة من خلال متابعته الدقيقة وتشجيعه المتواصل للقائمين عليها وتذليله لأي صعوبات قد تواجههم من أجل إنجاحها وإظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانةمصر الأفريقية.
كما وجه أبو ريدة الشكر إلى أجهزة الأمن وقياداتها الوطنية الذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل نجاح حفل القرعة وهو ما انعكس ايجابيا على كل ضيوف مصر الذين وجدوا كافة التسهيلات في التوجه إلى موقع الحدث والعودة منه بكل سهولة ، فضلا عن شعورهم
وعن نتيجة القرعة التي جمعت منتخب مصر الوطني مع منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي أعرب رئيس الاتحاد المصري عن كامل ثقته في قدرة لاعبي مصر وجهازهم الفني على العبور بجدارة من المجموعة والتأهل إلى الأدوار النهائية مؤكدا على أن الاتحاد المصري لن يدخر جهدا في توفير كل السبل من أجل نجاح المنتخب الوطني في مهمته وتحقيق حلم جماهير الكرة وكل شعب مصر في تحقيق البطولة.
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