لاما كولين: مباراة الأهلي أمام صن داونز صعبة.. ولا يوجد مستحيل في كرة القدم

قال الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، إن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية خاصة بعد هزيمة الماردالأحمر في جنوب إفريقيا بخمسة أهداف نظيفة.
وأضاف كولين، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع
وتابع الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، أن فوز الأهلي سيجعل الجماهير تحترمه.
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