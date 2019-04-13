طوسون ايمينو: منتخب مصر الأقوى في مجموعته

قال النيجيري طوسون إيمينو، لاعب فريق النجوم، إن منتخب مصر هو الأقوى في مجموعته داخل بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف ايمينو، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «نيجيريا فريق قوي، وكذلك مصر، التي

ربحت كأس إفريقيا مرات عديدة، وأعتقد أن السنغال فريق متميز»، متابعا: «أنا من محبي منتخب مصر، وهي في مجموعة متميزة، وأعتقد أن أقوى الفرق في مجموعتها».