لاما كولين: كل اللاعبين الأفارقة يطمحون في الاحتراف بأوروبا

قال لاما كولين، لاعب منتخب غينيا، إن معظم اللاعبين الأفارقة يطمحون في الاحتراف الكروي خارج بلدانهم، اقتداءًبـ «دروجبا، وإيتو»، وغيرهم من كبار اللاعبين الأفارقة المحترفين.
وأضاف كولين، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «اللاعبون الأفارقة تفكيرهم في الاحتراف دائماأ اقتداءً باللاعبين الأفارقة المحترفين الكبار».
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