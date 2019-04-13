لاما كولين: الدوري المصري الأقوى إفريقيا وعربيا

قال الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، إن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم هي الأقوى في القارة الإفريقية وفي الدول العربية.
وأضاف كولين، خلال لقائه معالكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الجميع في الخارج يحترمون مسابقة الدوري المصري
وتابع الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، أنه سيلعب في مباريات ودية لمنتخب بلاده.
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