قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، مصر في مجموعة قوية والمغرب في مجموعة الموت

سُحبت مساء اليوم الجمعة قرعة دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور مكثف من نجوم القارة السمراء ومسؤولي الاتحادات ومدربي المنتخبات الـ 24 المشاركة.

ووضع صاحب الضيافة (المنتخب المصري) على رأس المجموعة الأولى التي ضمت كل من الكونجو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وعاشت مصر منافسة صعبة مع أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018، حيث خسرت في الذهاب وفازت بالإياب بصعوبة كبيرة.

وقد تزيد الأمور تعقيدًا أمام الفراعنة في أمم أفريقيا أمام أوغندا، لا سيما بعدما تولى مدرب الإسماعيلي السابق “ديسابر” مسؤولية تدريب الفريق مطلع العام الماضي.

أما منتخب الكونجو الديمقراطية فيضم عدد ليس بالقليل من اللاعبين المتميزين المحترفين في أوروبا أمثال نجم كريستال بالاس بوالاسي، بالإضافة لنجم الدوري الصيني ولاعب فياريال السابق “باكامبو”.

ويعد منتخب زيمبابوي من المنتخبات المتطورة في السنوات الأخيرة، فقد تسبب في خروج منتخب الجزائر من بطولة أمم أفريقيا 2017 حين أسقطه في التعادل الإيجابي 2/2 بالمباراة الافتتاحية.

وتعد المجموعة الرابعة، هي مجموعة الموت، إذ ضمت المنتخب المغربي مع كل من كوت دي فوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وهناك ثأر بين كوت دي فوار والمغرب مثلما هو الحال بين مصر وأوغندا بسبب ما جرى في تصفيات كأس العالم 2018.

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وستكون المجموعة الخامسة أكثر المجموعات اتزانًا من حيث المستوى، حيث تضم تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا.

والتالي قرعة أمم أفريقيا 2019 كاملة:

المجموعة الأولى: مصر – الكونجو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال – الجزائر – كينيا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب – كوت دي فوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو