رياضة | موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز السبت 13 / 4 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز السبت 13 / 4 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف النادي الاهلي اليوم السبت ضيفه فريق نادي صن داونز بطل جنوب أفريقيا في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين بالإضافة إلى توقيت نقل المباراة والقنوات الناقلة لها.

مباراة الاهلي ضد صن داونز ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مفاجأة من العيار الثقيل نزلت على جماهير المارد الأحمر كالصاعقة.

وخرج الأهلي من الشوط الأول متأخراً بهدفين مقابل لا شيء وقعهما ثيمبا زواتي و وايني اريندسي في الدقائق الثالثة عشر والثالثة والعشرين.

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قبل أن يدك بطل جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوي بثلاثية نظيفة في الشوط الثاني جاءت عن طريق ريكاردو ناسيمينتو وجاستون سيرينو وفاكاماني ماهلامبي في الدقائق 47 / 62 / 83.

ويدخل رفقاء حسام عاشور المباراة بدافع الفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة لقاء الذهاب وسداسية نظيفة للوصول إلى الدور نصف النهائي.

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم السبت 13 / 4 / 2019

تبدأ مباراة الاهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الاهلي ضد صن داونز والتي تجمع الفريقان اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر أبريل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير أحمد عبده.