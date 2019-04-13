رياضة | موعد مباراة الوداد المغربي وحوريا كوناكري اليوم السبت 13 أبريل في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الوداد المغربي وحوريا كوناكري اليوم السبت 13 أبريل في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي، منافسه فريق حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت 13 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة بين نادي حوريا كوناكري، وفريق الوداد البيضاوي المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة نادي الوداد البيضاوي المغربي، ضد فريق حوريا كوناكري الغيني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق جواد بدة.

ويحتاج نادي الوداد البيضاوي المغربي الفوز بأي نتيجة خلال المباراة، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية، خاصة بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب خارج أرضه.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي حوريا كوناكري الغيني، ضد فريق الوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.