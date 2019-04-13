رياضة | موعد مباراة ميلان ولاتسيو اليوم السبت 13 أبريل في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ولاتسيو اليوم السبت 13 أبريل في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ميلان، ضد فريق لاتسيو، يوم السبت 13 أبريل في الساعة الثامنة والنصف مساءً علي ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD الرياضية، والتي تذاع عبر قمري النايل سات وعرب سات.

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ويرغب نادي ميلان في تحقيق مراكز دوري أبطال أوروبا، من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد الابتعاد عنها في السنوات الماضية.

ويحتل فريق ميلان في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بينما يحل فريق لاتسيو في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ميلان ضد نادي لاتسيو في بطولة الدوري الإيطالي عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.